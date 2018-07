AKTIE IM FOKUS: Pfizer-Aktie nach starkem zweiten Quartal auf 18-Jahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX) - Mit einem Plus von mehr als 3 Prozent auf 39,80 US-Dollar sind die Aktien von Pfizer am Dienstag auf den höchsten Stand seit 2002 geklettert.



Zuletzt kosteten sie 39,76 Dollar und waren mit einem Aufschlag von 3,02 Prozent auch auf Patz 1 im US-Leitindex Dow Jones Industrial , der um ein knappes halbes Prozent zulegte.

Der Pharmariese hatte zwar nach den Preis-Zugeständnissen an US-Präsident Donald Trump seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr gesenkt. Allerdings machte Konzernchef Ian Read vor allem negative Währungseffekte dafür verantwortlich. Die Quartalszahlen fielen dagegen unerwartet gut aus. Umsatz und Gewinn je Aktie hätten ihre Schätzungen übertroffen, schrieben die Analysten der Credit Suisse. Auch andere Experten, etwa von JPMorgan und Jefferies, äußerten sich positiv./ajx/he