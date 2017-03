AKTIE IM FOKUS: Pfeiffer Vacuum bleibt auf Kurs zu Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Pfeiffer Vacuum haben ihren Schwung vom Vortag mit in den Freitag genommen.



Sie näherten sich ihrem Rekordhoch von 115,60 Euro aus dem Jahr 2015 am Nachmittag bis auf weniger als einen Euro. Zuletzt notierten sie noch 2,79 Prozent im Plus bei 112,25 Euro.

Am Donnerstag hatte ein überzeugender Geschäftsausblick Anleger und Analysten optimistisch gestimmt. Pfeiffer will Umsatz und Ergebnis in diesem und dem nächsten Jahr "deutlich" steigern. Zudem sollen die Aktionäre mit einer höheren Dividende für 2016 stärker am Unternehmenserfolg beteiligt werden. Analyst Harald Schnitzer von der DZ Bank hatte daraufhin mit einem Anstieg der Markterwartungen gerechnet.

Für Fantasie hatte zuletzt auch eine Übernahmeofferte des Konkurrenten Busch gesorgt. Diese lag zwar unter dem aktuellen Kursniveau und wurde mittlerweile auch abgewehrt, doch scheinen einige Anleger laut einem Börsianer darauf zu spekulieren, dass Busch sich noch nicht geschlagen gibt. Die Busch-Gruppe hält knapp 30 Prozent der Pfeiffer-Anteile./mis/edh/jha/