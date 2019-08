AKTIE IM FOKUS: Pfeiffer Vacuum nach Hochstufung sehr fest an SDax-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Pfeiffer Vacuum":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein positiver Analystenkommentar hat den Aktien von Pfeiffer Vacuum am Donnerstag kräftig Auftrieb verliehen.



An der Spitze im schwachen SDax gewannen die Anteile des Vakuumpumpenherstellers am Vormittag 3,4 Prozent auf 125 Euro.

Das Bankhaus Lampe hatte sie von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft mit einem von 120 auf 145 Euro angehobenen Kursziel. Analyst Veysel Taze sieht im Halbleitergeschäft die treibende Kraft und rechnet im Jahr 2020 mit einer Erholung./ajx