AKTIE IM FOKUS: Patrizia steigen nach Empfehlung - Bleiben noch im Abwärtstrend

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer Empfehlung des Bankhauses Metzler haben sich Aktien von Patrizia am Montag um rund 3 Prozent auf 17,26 Euro erholt. Die Papiere des Immobilieninvestors bleiben damit aber noch unter der 50-Tage-Linie im Abwärtstrend seit Ende Oktober. Wackeln würde der erst über 18 Euro.

Metzler-Analyst Jochen Schmitt hält mit seinem Kursziel von 21,10 Euro eine Rückkehr an das Kursniveau vom Jahresbeginn für möglich. Patrizia avanciere zum "Global Player", so Schmitt. Das ursprüngliche Geschäft mit An- und Wiederverkauf von deutschen Wohnimmobilien sei praktisch komplett passe, und man positioniere sich stattdessen immer stärker als Partner institutioneller Investoren. Theoretisch wäre man damit sogar eine passende Ergänzung für andere Vermögensverwalter. Als Übernahmeziel sieht Schmitt Patrizia wegen der Aktionärsstruktur dennoch nicht./ag/jha/