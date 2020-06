AKTIE IM FOKUS: Papiere von Tesla-Konkurrent Nikola weiter im Höhenrausch

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Tesla-Rivalen Nikola dürften ihre rasante Kursrally zum Wochenstart am Dienstag fortsetzen.



Im vorbörslichen Handel schnellten die Papiere des Elektrofahrzeug-Herstellers um 27 Prozent auf 93,10 US-Dollar nach oben. Allein am Vortag hatten sich die Nikola-Anteilscheine im Wert mehr als verdoppelt. Damit kommt das Unternehmen auf einen Börsenwert von rund 26 Milliarden Dollar, und das ohne bislang nennenswerte Umsätze.

Am Montag hatte der E-Truck-Produzent angekündigt, ab dem 29. Juni Reservierungen für seinen neuen Elektro-Pickup entgegenzunehmen. Nikola setzt für seine künftigen Fahrzeuge auf zwei Antriebsarten: Neben mit Batterie betriebenen Fahrzeugen sollen auch Modelle mit Wasserstoff-Antrieb auf den Markt kommen./edh/jha/