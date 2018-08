AKTIE IM FOKUS: Osram unter Druck - HSBC sieht zweistelliges Wachstum weit weg

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach einer Abstufung durch die HSBC von "Buy" auf "Hold" sind die Aktien von Osram am Montag vorbörslich abgerutscht.



Sie verloren auf der Handelsplattform Tradegate zuletzt etwas mehr als 1 Prozent. Dabei hatten sich die Papiere des Beleuchtungskonzerns in den vergangenen Wochen gerade wieder etwas von einer weiteren Gewinnwarnung Ende Juni erholt.

HSBC-Analyst Michael Hagmann ist für zweistelliges Wachstum bei Osram derzeit skeptisch. Es rücke in die Ferne, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie. Hagmann kürzte seine Schätzungen, womit er das schwächere Wachstum in den Bereichen optische Halbleiter und Spezialbeleuchtung reflektiere. Das Kursziel kappte er von 76 auf 40 Euro. Damit entspricht es in etwa dem aktuellen Kurs./ajx/she

