AKTIE IM FOKUS: Osram überzeugt erst auf den zweiten Blick

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Osram -Aktien haben am Dienstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen deutlich zugelegt.



Nach einem schwachen Handelsstart führten die Papiere des Lichtkonzerns den MDax am Vormittag mit einem Plus von 2,81 Prozent auf 67,75 Euro an, nachdem sie anfangs noch bis auf 63,20 Euro eingeknickt waren.

Zwar liege der Ausblick für das neue Geschäftsjahr 2017/18 etwas unter den Erwartungen, doch seien die Geschäfte im Schlussquartal 2016/17 besser gelaufen als befürchtet, schrieb Analyst Sebastian Growe von der Commerzbank in einer ersten Reaktion.

Zudem kommt Osram bei der geplanten Zusammenarbeit mit dem Automobilzulieferer Continental beim Thema intelligenter Lichtsteuerung in Fahrzeugen voran. Beide wollen dazu ein Gemeinschaftsunternehmen gründen. Zudem will Osram 2018 eine Lösung für die Problemsparte LSS finden./mis/das

