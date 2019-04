AKTIE IM FOKUS: Osram stabil - Chef sieht Übernahmegespräche auf gutem Weg

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Osram haben am Montag die am Freitag begonnene Stabilisierung fortgesetzt.



Die nach wiederholten Gewinnwarnungen schwer angeschlagenen Papiere stiegen um knapp drei Prozent auf 31,56 Euro. Am Freitag waren sie zunächst auf den tiefsten Stand seit November 2014 abgesackt, hatten sich im weiteren Handelsverlauf aber wieder ins Plus vorgearbeitet.

Ein Händler vermutet, dass Anleger nun Leerverkäufe eindecken könnten. Anlass hierfür könne eine Aussage des Chefs Olaf Berlien in der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" (FAS) sein. Dem Manager zufolge kommen die Gespräche mit den Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle Group über eine Übernahme des Lichtspezialisten gut voran.

Ende März hatten die beiden Hedgefonds Capital Fund Management und WorldQuant ihre Netto-Leerverkaufspositionen noch aufgestockt, wie aus Daten im Bundesanzeiger hervorgeht. Mit solchen Positionen setzen spekulative Anleger auf fallende Kurse./bek/fba