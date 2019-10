AKTIE IM FOKUS: Osram legen auf Tradegate zu - Spekulation über neue AMS-Offerte

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Hoffnung auf eine neue Übernahmeofferte durch AMS hat die Aktien des Lichtkonzerns Osram am Freitagmorgen angetrieben.



Sie stiegen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 1,61 Prozent auf 39,60 Euro. Der Aufsichtsrat des österreichischen Sensorspezialisten AMS wolle am Freitag auch über ein mögliches neues Gebot sprechen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen berichtete. Nachdem das erste Übernahmeagebot von 41 Euro je Aktie an der Mindestannahmeschwelle von 62,5 Prozent gescheitert war, wäre nun eine Senkung der Schwelle denkbar.

Natürlich wäre es sehr positiv, wenn AMS das Interesse nicht verlieren würde, sagte ein Händler. Solange aber keine neue Offerte vorliege, erscheine das Chance-Risiko-Verhältnis der Papiere auf dem Kursniveau vor der Bloomberg-Meldung ausgewogener./mis/fba

