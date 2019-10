AKTIE IM FOKUS: Bei Osram könnte die Kursfantasie etwas weichen

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der seit Monaten stark gestiegene Osram -Kurs ist am Dienstag im frühen Xetra-Handel unter Druck geraten.



Zuletzt büßten die im Fokus eines Übernahmegefechts stehenden Aktien 1,6 Prozent auf 39,71 Euro ein. Zuvor waren sie vom Tief im Juni bei 24,60 Euro um zwei Drittel gestiegen und hatten am Freitag mit 41,02 Euro den von AMS gebotenen Übernahmepreis von 41 Euro je Aktie erreicht.

Nun könnte Händlern zufolge am Markt aber wieder etwas Unsicherheit Einzug halten vor dem Ende der Angebotsfrist in der Nacht von diesem Dienstag auf Mittwoch. Denn die "Börsen-Zeitung" berichtet am Dienstag ohne genauere Quellen zu nennen, dass sich die Investoren Bain Capital und Advent im Rennen um Osram geschlagen geben dürften.

"Was passiert nun mit dem Osram-Kurs, wenn AMS nicht die notwendige Mindestannahmeschwelle erreicht", fragte ein Händler. Diese liegt bei 62,5 Prozent der Osram-Aktien./bek/jha/

