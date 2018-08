AKTIE IM FOKUS: Osram-Erholung geht weiter - Bankstudie und Branchenstimmung

Weitere Suchergebnisse zu "Osram Licht":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Kurserholung bei den Aktien von Osram aus dem Juli setzt sich in den ersten Augusttagen weiter fort.



Am Freitag rückten die Aktien um etwa 3 Prozent auf 41,20 Euro vor, was sie zu einem der besten MDax-Werte machte. In der Spitze erreichten sie mit 41,77 Euro ihren höchsten Stand seit Ende Juni.

Rückenwind erhielten sie dabei unter anderem von einer optimistischen Analystenstimme: Die Deutsche Bank sieht nun Kurspotenzial bis 50 Euro und blieb daher am Freitag bei ihrer Kaufempfehlung. Analyst Uwe Schupp wertete ein besser als befürchtetes Abschneiden des Lichttechnik-Spezialisten im dritten Geschäftsquartal als beruhigend.

Ansonsten half Händlern zufolge auch eine am Freitag aufgehellte Stimmung in wichtigen Branchen, in denen Osram aktiv ist. Die Auto- und Technologiesektoren erholten sich zu Wochenschluss von ihren jüngsten Verlusten. Im Chipsektor, zu dem Osram mit seinen Leuchtdioden (LED) und Sensoren zählt, war der Sprung von Apple über die 1-Billion-Dollar-Marke bei der Marktkapitalisierung der positive Stimmungstreiber./tih/das

