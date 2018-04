AKTIE IM FOKUS: Optimistischere Gewinnprognose stützt Sixt-Aktie

Weitere Suchergebnisse zu "Sixt St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - In einem sehr schwachen Börsenumfeld haben Anleger am Mittwoch positiv auf eine höhere Gewinnprognose von Sixt reagiert.



Der Kurs der Holding-Gesellschaft stieg am Nachmittag um 1,68 Prozent auf 90,90 Euro. Der SDax , in dem die Stammaktien von Sixt enthalten sind, fiel dagegen um 1,45 Prozent.

Sixt rechnet nach dem ersten Quartal mit Blick auf das Gesamtjahr nun mit einem operativen Gewinn (Ebt), der im Vergleich zum Vorjahr "deutlich" steigen dürfte. Zuvor hatte das Unternehmen einen "leicht steigenden" Gewinn in Aussicht gestellt./bek/tos

