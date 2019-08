AKTIE IM FOKUS: Optimistischer Ausblick und Kaufvotum treiben SMA Solar hoch

Weitere Suchergebnisse zu "SMA Solar Technology":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Einen Kurssprung nach oben haben am Donnerstag die Aktien von SMA Solar vollführt. Mit großem Abstand an der Spitze des SDax zogen sie um 17,1 Prozent auf 24,56 Euro an.



Am Vortag waren sie noch in Erwartung schwacher Quartalszahlen auf den niedrigsten Stand seit Ende Mai gefallen. Unterstützung erhielten die Papiere auch von einer Kaufempfehlung der Metzler Bank.

Für das zweite Halbjahr zeigte sich der Hersteller von Wechselrichtern für die Solarindustrie optimistisch. Umsatz und Ergebnis sollen in den kommenden Monaten kräftig steigen. "Das Umfeld für die Solarbranche ist gut", sagte ein Börsianer. Die Nachfrage sei weltweit stark und die Preise stabil./bek/jha/

