AKTIE IM FOKUS: Optimistische Sicht auf 2020 sorgt bei Singulus für Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "Singulus":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Singulus haben am Dienstag im Zuge einer marktbreit deutlichen Erholung von der Corona-Krise besonders viel Fahrt aufgenommen.



Die Papiere des Maschinenbauers, die in keinem der bedeutenden Indizes der Dax -Familie mehr enthalten sind, bauten ihre Gewinne bis zum Mittag auf fast die Hälfte aus. Zuletzt schnellten sie um 43 Prozent nach oben auf 3,45 Euro. Damit glichen sie aber nur die Verluste der vergangenen zwei Wochen wieder aus. Mitte Januar hatten sie in der Spitze noch mehr als 7,50 Euro gekostet, sich dann aber im Zuge der Krise in etwa gedrittelt.

Der Spezialmaschinenbauer peilt nach den Einbußen 2019 für das laufende Jahr wieder deutliche Zuwächse bei Umsatz und Ergebnis an. Händler sprachen auf dieser Basis von einer deutlichen Gegenbewegung bei der Aktie, die möglicherweise auch von Eindeckungen durch Leerverkäufer, also einem sogenannten "Short-Squeeze" mitgetrieben werde. Dabei werden Spekulanten, die auf fallende Kurse setzten, durch plötzlich steigende Kurse dazu gezwungen, Deckungskäufe vorzunehmen. Dies verstärkt dann größere Kursbewegungen zusätzlich./tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------