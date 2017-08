AKTIE IM FOKUS: Optimistische Analystenstudien treiben Talanx auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Talanx":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Analystenkommentare als Reaktion auf den tags zuvor angehobenen Jahresausblick des Versicherers Talanx haben die Aktionäre am Dienstag doch noch aus der Reserve gelockt.



Die Aktien erreichten im nur leicht steigenden MDax am späten Vormittag mit plus 6,81 Prozent auf 36,015 Euro den höchsten Stand seit ihrem Börsengang im Oktober 2012. Am Montag noch hatten sie zwar zunächst spürbar zugelegt, waren letztlich aber dann mit Verlusten aus dem Handel gegangen.

Deutsche-Bank-Analyst Frank Kopfinger bekräftigte in seiner Studie an diesem Morgen seine Kaufempfehlung samt seinem Kursziel von 38 Euro. Mit Blick auf die von 800 Millionen auf 850 Millionen Euro angehobene Jahresprognose für den Nettogewinn sieht er noch weiteren Spielraum nach oben. Die neue Schätzung von Talanx sei "immer noch konservativ", schrieb er.

Insbesondere hob Kopfinger hervor, dass der Zeitpunkt der Zielerhöhung außergewöhnlich sei. "Normalerweise macht das Unternehmen so etwas nur nach den Zahlen zum dritten Quartal, und dies sagt damit letztlich auch eine Menge über das Vertrauen des Managements in das neue Prognoseniveau aus."

Sein Kollege Vikram Gandhi von der französischen Großbank Societe Generale, der ebenfalls sein Kaufvotum bestätigte und ein Kursziel von 37,50 Euro veranschlagt hat, verwies zudem darauf, dass im zweiten Quartal alle Segmente des Versicherers wie erwartet abgeschnitten hätten. Dabei sieht er die beiden Geschäftsbereiche Privat- und Firmenversicherung Deutschland sowie International als Haupttreiber für weitere Verbesserungen der Eigenkapitalrendite an.

Berenberg-Experte Trevor Moss hingegen blieb trotz des seines Erachtens soliden Halbjahresberichts, des angehobenen Ausblicks und der Aussicht auf weitere Verbesserungen bis 2021 bei seiner neutralen Halteempfehlung für Talanx. Die Bewertung des Konzerns sei zwar nicht anspruchsvoll, allerdings befinde sich der Konglomeratsabschlag eisern auf einem hohen Niveau, argumentierte er.