AKTIE IM FOKUS: Optimismus der Deutschen Bank treibt Hellofresh an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein optimistischer Analystenkommentar der Deutschen Bank hat den Aktien des Kochboxenversenders Hellofresh am Mittwoch Rückwind beschert.



Analystin Nizla Naizer äußerte sich positiv zu den Wachstumsperspektiven des Konzerns, woraufhin die Papiere an der Spitze des MDax um 5,80 Prozent auf 67,54 Euro stiegen.

Bereits im Dezember habe das Management Befürchtungen der Investoren beiseite wischen können, ob nach dem pandemiebedingt starken Wachstum 2020 im neuen Jahr überhaupt noch ein Plus drin sei, etwa weil die Kunden wieder vermehrt in Restaurants gehen dürften. Mittlerweile zeichne sich zum Jahresauftakt ein Neukundenzuwachs von womöglich mehr als einer Million ab - ähnlich wie im ersten Quartal des Vorjahres. Auch vor diesem Hintergrund deutet die Expertin eine mögliche Anhebung der Unternehmensziele an. Entsprechend optimistisch ist Naizer mit einem Kursziel von 99 Euro mit ihrer unveränderten Kaufempfehlung.

Mit dem Kurssprung vom Mittwoch versuchen die Aktien auch einen Chartwiderstand hinter sich zu lassen, nachdem sie zuletzt trendlos zwischen der 21-Tages-Linie und der 50-Tages-Linie schwankten. Aktuell verlaufen diese Indikatoren für den kurz- sowie für den mittelfristigen Trend bei 62,70 Euro sowie bei 66,76 Euro. Ein nachhaltiger Ausbruch in die eine oder die andere Richtung könnten dann den Impuls für den nächsten kurzfristigen Trend liefern.

Hellofresh zählt zu den größten Profiteuren der Corona-Krise und des damit verbundenen Trends, daheim zu kochen und zu essen. Seit dem Erreichen des Rekordhochs von 77,90 Euro im Februar ging es aber abwärts. So hatten zuletzt viele Investoren ihre Portfolios angesichts der Impffortschritte und der damit verbundenen Hoffnung auf eine stärkere Konjunkturbelebung umgeschichtet./mis/ag/jha/

