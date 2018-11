AKTIE IM FOKUS: Nvidia brechen nach enttäuschendem Quartalsbericht ein

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nvidia-Aktionäre sind am Donnerstag nach der Vorlage schlechter Quartalszahlen und eines enttäuschenden Ausblicks in Scharen aus dem Papier des weltweit größten Grafikchip-Herstellers geflüchtet.



Zuletzt brachen die Titel im nachbörslichen Handel um knapp 17 Prozent ein.

Nvidia rechnet im laufenden Jahresviertel mit einem Umsatz von 2,7 Milliarden Dollar (+/-2%). Analysten hatten bisher 3,4 Milliarden Dollar erwartet. Das Unternehmen verwies als Belastungsfaktor auf nach dem Ende des Kryptowährungs-Booms kräftige gestiegene Lagerbestände bei Einzelhändlern. Im dritten Quartal hatte Nvidia zwar Erlöse und Gewinn gesteigert, aber auch hier waren Experten von mehr ausgegangen./he