AKTIE IM FOKUS: Nvidia auf Rekordhoch - Neue Grafikkarten verleihen Schwung

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des Computer-Grafikkartenherstellers Nvidia haben ihren zuletzt guten Lauf am Donnerstag mit einem Rekordhoch gekrönt.



Sie stiegen bis auf 269,48 US-Dollar. Zuletzt waren sie mit einem Plus von noch 2,37 Prozent auf 269,04 unter den Favoriten im Nasdaq 100 .

Bereits zum Wochenbeginn hatte die Vorstellung einer neuer Grafikkarten-Generation für Spiele-Computer den Papieren frischen Schwung verliehen. Im bisherigen Wochenverlauf haben sie bereits um rund 10 Prozent zugelegt./mis/he