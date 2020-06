AKTIE IM FOKUS: Novartis an SMI-Spitze nach weiterer US-Zulassung für Cosentyx

Weitere Suchergebnisse zu "Novartis":

ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Novartis haben am Mittwoch mit deutlichen Kursgewinnen auf US-Zulassungen von Medikamenten reagiert.



Sie stiegen mit plus 1,4 Prozent auf 83,75 Franken an die Spitze im SMI .

Der Pharmakonzern erhielt von der US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für sein Mittel Cosentyx in einer weiteren Indikationen. Das Mittel darf künftig auch bei Patienten eingesetzt werden, die an der Autoimmunerkrankung aktive nicht-radiographische axiale Spondyloarthritis (nr-axSpA) leiden.

Zudem darf das Medikament Ilaris in den USA nun zur Behandlung des Still-Syndroms zugelassen worden, einschließlich des Morbus Still bei Erwachsenen./ck/mis