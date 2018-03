AKTIE IM FOKUS: Norma schwach - Dividende und Margenaussage enttäuschen

Weitere Suchergebnisse zu "Norma Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verbindungstechnik-Spezialist Norma Group hat am Mittwoch Händlern zufolge mit seinem Dividendenvorschlag sowie den unkonkreten Margenprognosen enttäuscht.



Die Aktien fielen im frühen Handel mit 1,56 Prozent auf 60,00 Euro auf den vorletzten Platz im MDax .

Norma schlug eine Dividendenanhebung von 0,10 Euro auf 1,05 Euro pro Anteilsschein für 2017 vor. Analysten hatten Bloomberg-Daten zufolge 1,07 Euro erwartet.

Ein weiterer Börsianer monierte, dass die Margenprognose für das operative Ergebnis wieder einmal nicht konkretisiert worden sei. Norma strebt 2018 erneut eine nachhaltige bereinigte Ebita-Marge auf dem Niveau der Vorjahre von über 17 Prozent an, gab aber keine eindeutige Richtmarke an. 2017 hatte sie bei 17,2 Prozent gelegen und in den Jahren 2016 und 2015 bei 17,6 Prozent./ck/das

