AKTIE IM FOKUS: Norma auf Rekordhoch - Anleger setzen auf starke Quartalszahlen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Bei den Aktien des Verbindungstechnikspezialisten Norma Group haben die Anleger am Mittwoch auf weiterhin gut laufende Geschäfte gesetzt.



Die Papiere stiegen auf eine Bestmarke bei 63,79 Euro. Gegen Mittag führten sie den Index der mittelgroßen Werte MDax noch mit einem Plus von 4,83 Prozent auf 61,23 Euro an.

Analyst Christian Glowa von der Privatbank Hauck & Aufhäuser rechnet mit starken Zahlen für das dritte Quartal am 8. November und hält daher eine Jahrsendrally der Papiere für möglich. Er hob sein Kursziel in einer Studie von 56 auf 61 Euro an, sah damit aber auch vor dem Kurssprung vom Mittwoch nicht mehr ausreichend Potenzial für ein Kaufvotum und bestätigte seine "Hold"-Einstufung./mis/tos