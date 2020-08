AKTIE IM FOKUS: Nordex profitieren von Turbinen-Auftrag

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Auftrag von einem Neukunden aus Brasilien hat den Nordex-Aktien am Dienstag vorbörslich einen deutlichen Kursgewinn beschert.



Auf der Handelsplattform Tradegate stiegen die Papiere des Herstellers von Windkraftanlagen im Vergleich zum Xetra-Börsenschluss vom Vortag um 1,5 Prozent auf 10,98 Euro.

Für die Toda Energia do Brasil liefert Nordex acht Turbinen für einen 27,7-Megawatt-Windpark. Der Auftrag umfasst auch den Service der Anlagen für 15 Jahre. Ein Händler wertete die Bestellung in einer ersten Reaktion am Morgen entsprechend positiv für die Hamburger./edh/mis