AKTIE IM FOKUS: Nordex plötzlich auf Talfahrt - Folge des Falls unter 9,40 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Nordex haben sich am Donnerstagmittag plötzlich auf Talfahrt begeben.



Am Morgen noch freundlich gestartet und dann zunächst nur moderat im Minus liegend, gaben sie zur Mittagszeit auf einen Schlag um mehr als 20 Cent nach. Bis zuletzt konnten sie sich davon nicht mehr richtig erholen, sodass sie fast 4 Prozent auf 9,18 Euro verloren. Dies war der tiefste Stand seit Mitte April.

Laut Händlern gab es keine dafür verantwortlichen Nachrichten. Auch der am Morgen vermeldete Verkauf eines Windprojekts in Frankreich mit einem gleichzeitig erhaltenen Auftrag sei dafür nicht der Grund, hieß es. Vermutlich seien unterhalb der Marke von 9,40 Euro, die zwei Wochen lang nicht in Gefahr geraten war, aber schlagartig einige Verkaufsaufträge zur Verlustminderung ausgeführt worden. Bei diesen computergestützten "Stop-Loss-Orders" können sich Kursbewegungen kurzzeitig verstärken./tih/jha/

