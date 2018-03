AKTIE IM FOKUS: Nordex nach finalen Zahlen schwächer

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Prognosen zum laufenden Geschäftsjahr sind Aktien von Nordex am Dienstag vorbörslich unter Druck geraten.



Auf Tradegate fielen die Papiere um rund 3 Prozent auf 7,72 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss vom Montag. Das ist der tiefste Stand seit Anfang Dezember vergangenen Jahres.

Der Ausblick von Nordex entspreche "mehr oder weniger" den "sehr niedrigen" Erwartungen und dem, was das Unternehmen in den vergangenen Monaten indiziert habe, sagte Arash Roshan Zamir, Analyst bei Warburg Research. Der für 2018 in Aussicht gestellte Rückgang der Ebitda-Marge auf 4 bis 5 Prozent sei teils auf einen Umsatzrückgang und teils auf Preisdruck aufgrund des neuen Auktionssystems bei Windkraftprojekten zurückzuführen./bek/jha/

