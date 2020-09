AKTIE IM FOKUS: Nikola gerät noch mehr unter Druck nach Chef-Rücktritt

Weitere Suchergebnisse zu "Nikola Corp":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Für die Aktien von Nikola wird die Luft immer dünner.



Am Montag sorgte der Rücktritt von Firmenchef und -gründer Trevor Milton für neuen Abgabedruck. Im schwachen Gesamtmarkt rauschten die Anteile des Elektrotruck-Entwicklers im frühen Handel um mehr als 18 Prozent in die Tiefe auf fast 28 Dollar.

Wegen Vorwürfen der Irreführung von Investoren steht Nikola derzeit am Pranger. Laut Medienberichten ermittelt inzwischen nicht nur die US-Börsenaufsicht SEC, sondern auch das Justizministerium wegen angeblicher Falschangaben. Anfang Juni hatten die Nikola-Anteile noch fast 94 Dollar gekostet. /ajx/fba

