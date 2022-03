AKTIE IM FOKUS: New Work steigen - Berenberg sieht Kaufgelegenheit

Weitere Suchergebnisse zu "New Work":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Eine Kaufempfehlung der Privatbank Berenberg liefert den Aktien der Xing-Betreiberin New Work am Montag in einem insgesamt freundlichen Marktumfeld Rückenwind. Die SDax-Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 2,3 Prozent auf 165,80 Euro. Damit würden die Papiere auch über die 21-Tage-Linie klettern, die den kurzfristigen Trend vorgibt. Sie verläuft aktuell bei gut 163 Euro.

Laut der Analystin Catharina Claes spricht der Arbeitsmarkt angesichts einer wachsenden Anzahl offener Stellen weiterhin für das Karriereportal Xing. Die Expertin hält zudem eine Sonderdividende für das abgelaufene Jahr für möglich, womit sich insgesamt eine Dividendenrendite von rund drei Prozent ergeben könnte. Zwar senkte sie ihr Kursziel leicht von 234 auf 220 Euro, doch sieht sie damit nach dem Kursrutsch der vergangenen Monate noch mehr als ein Drittel Luft nach oben. Daher rät sie nun zum Kauf der Papiere, nicht länger zum Halten.

Die Xing-Papiere waren bereits 2021 um mehr als ein Fünftel abgerutscht. Im aktuellen Jahr 2022 ging es bislang um gut ein Viertel abwärts./mis/men