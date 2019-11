AKTIE IM FOKUS: New Work (Xing) steigen fünften Handelstag in Folge

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Karriere-Netzwerks New Work (vormals Xing) haben am Mittwoch erstmals seit dem Absturz Mitte August wieder die 300-Euro-Marke überschritten. Sie verteuerten sich um 6,14 Prozent auf 311,00 Euro.



Sie legten somit bereits den fünften Börsentag in Folge zu - um gut 10 Prozent in diesem Zeitraum. Ein Händler ortete an der 200-Tage-Linie bei aktuell knapp 312 Euro den nächsten Widerstand.

Analystin Sarah Simon von der Berenberg Bank verwies zuletzt in einer Branchenstudie auf die Wachstumschancen, die sich aus der zunehmend alternden Bevölkerung in Deutschland für den Jobvermittler ergäben. Besonders dynamisch entwickele sich das Geschäft mit der Personalrekrutierung zwischen Unternehmen (B2B), das sich jährlich nahezu verdoppele./bek/mis