AKTIE IM FOKUS: Netflix drehen vorbörslich ins Plus - Gute Abo-Perspektiven

FRANKFURT (dpa-AFX) - Anleger setzen weiter auf ein starkes Wachstum des Streaming-Anbieters Netflix .



Nach zunächst größeren Kursverlusten im vorbörslichen Handel setzte sich zuletzt eine positive Leseart der jüngsten Geschäftsentwicklung durch. Der Aktienkurs drehte ins Plus und gewann rund eine Stunde vor dem Start des Hauptgeschäfts an der Wall Street rund 2 Prozent.

Laut Analyst Eric Sheridan von der Bank UBS hatte das erste Quartal Positives und Negatives zu bieten. Insgesamt war von einem starken Jahresauftakt, aber einem gedämpften Ausblick auf die Entwicklung der Nutzerzahlen im zweiten Quartal die Rede. In diesem Zeitraum rechnet Netflix mit einer enttäuschenden Zahl von lediglich 5 Millionen neuen Abonnenten.

Zuletzt mehrten sich dann aber Analystenkommentare, die diese Zahl als nicht so gravierend werteten. So gibt sich Douglas Anmuth von JPMorgan optimistisch mit dem Argument, dass Netflix im zweiten Halbjahr besonders starke Film- und Serienangebote zu bieten habe. Er glaubt daher auch nicht, dass ein erst vor kurzem von Walt Disney vorgestellter Streaming-Dienst zur Gefahr für Netflix wird. Auch Mark Mahaney von RBC ging in einer Studie für Netflix von einer weiterhin beschleunigen Abonnentenzahl aus.

Bereits am Vortag hatte es Vorschusslorbeeren für die Aktien gegeben: Eine Hochstufung durch die Experten der Deutschen Bank hatte Netflix-Papiere um 3 Prozent zulegen lassen. Analyst Bryan Kraft hatte sich sehr optimistisch für das Wachstum der Abonnentenzahlen gezeigt und die Aktie daher zum Kauf empfohlen./tih/bek/mis