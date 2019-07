AKTIE IM FOKUS: Netflix bricht wegen schwachen Abozahlen vorbörslich ein

Weitere Suchergebnisse zu "Walt Disney":

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach enttäuschenden Quartalszahlen ist die Netflix-Aktie am Donnerstag vorbörslich eingebrochen.



Das Papier verlor 10,8 Prozent, damit droht der tiefste Stand seit Januar. Der Online-Videodienst hatte im zweiten Quartal weltweit lediglich 2,7 Millionen neue Bezahlabos hinzugewonnen. Netflix blieb damit weit unter der eigenen Prognose von 5 Millionen neuen Nutzern. In den USA war die Abonnentenzahl sogar rückläufig.

Damit habe Netflix die Erwartungen so stark verfehlt wie nie zuvor, schrieb Analyst Julian Mitchell von der Schweizer Bank Credit Suisse. Insgesamt seien die Zahlen eine deutliche Enttäuschung. Der Umsatz habe sich allerdings im Rahmen der Prognosen bewegt und das operative Ergebnis (Ebit) habe sogar positiv überrascht.

Netflix hatte kürzlich die Preise in seinem Abo-Modell erhöht. Außerdem heben Konkurrenten wie Disney und Apple bald eigene Videostreaming-Angebote aus der Taufe. Netflix wird in der Folge die Lizenzen für zahlreiche Fremdproduktionen verlieren./niw/la/fba