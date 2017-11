AKTIE IM FOKUS: Nemetschek steigen auf Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Bausoftware-Anbieters Nemetschek sind am Mittwoch auf ein Rekordhoch bei 81,51 Euro gestiegen.



Am frühen Nachmittag führten sie den TecDax mit einem Plus von noch 6,19 Prozent auf 81,37 Euro an.

Damit holten sie den Rückstand auf die Aktien des Branchenkollegen RIB Software ein Stück weit auf: Für Nemetschek summiert sich das Plus im bisherigen Jahresverlauf nun auf rund 47 Prozent, während das von RIB Software auf etwa 61 Prozent schmolz.

RIB-Software-Papiere fielen zur Wochenmitte bis zum Nachmittag um 4,94 Prozent auf 20,09 Euro, nachdem sie am Morgen noch bei 21,645 Euro einen Rekord erklommen hatten. Nach dem starken Lauf der vergangenen Monate wurden Analysten nun allerdings vorsichtiger. Michael Briest von der Schweizer Bank UBS sprach eine Verkaufsempfehlung aus und Lars Dannenberg von der Privatbank Hauck & Aufhäuser kassierte seine Kaufempfehlung./mis/tos

