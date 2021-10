AKTIE IM FOKUS: Nemetschek schwach - Goldman: 'mehr erwartet'

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nemetschek sind nach den Zahlen im dritten Quartal vorbörslich unter Druck geraten.



Auf Tradegate büßten sie 4,4 Prozent ein auf 96,32 Euro. Allerdings waren sie in den vergangenen drei Wochen in der Spitze um fast 30 Prozent gestiegen und hatten am Dienstag ein Rekordhoch erreicht. Am Vortag hatten Anleger dann Kursgewinne mitgenommen, die sich nun fortsetzen dürften.

Auch Analyst Mohammed Moawalla von Goldman Sachs rechnet mit weiteren Kursverlusten der Papiere des Software-Entwicklers. Sogenannte Buyside-Analysten, hauseigene Experten von Fondsgesellschaften und Vermögensverwaltern, dürften seiner Ansicht nach höhere Erwartungen gehegt haben als die nun veröffentlichten Zahlen zeigten. Der Anstieg des währungsbereinigten Umsatzes habe seine Annahme verfehlt, fügte Moawalla an./bek/jha/