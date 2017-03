AKTIE IM FOKUS: Nemetschek-Aktien gewinnen nach Ausblick neue Kraft

Weitere Suchergebnisse zu "Nemetschek":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Nemetschek haben am Freitag nach dem Geschäftsausblick des Bausoftware-Herstellers ihre jüngste Lethargie abgeschütttelt.



Ihr Kurs schnellte am Vormittag um 8,43 Prozent auf 55,80 Euro nach oben. In der Spitze war es sogar bis auf 56,76 Euro nach oben gegangen. Mehr hatten die Anteilsscheine zuletzt Anfang November gekostet.

Damit zeichnet sich ein Befreiungsschlag ab, nachdem der Kurs seit Mitte Februar zwischen rund 50 und knapp 52 Euro gependelt hatte. Nun überwand er zudem die viel beachtete 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Sie ist noch seitwärts gerichtet und verläuft aktuell bei 52,97 Euro. Ein Sprung über Widerstände kann Aktienkursen zusätzlichen Schwung verleihen, da vor allem charttechnisch orientierte Investoren darin ein positives Signal sehen können.

ANALYST: AUSBLICK VERMUTLICH EHER VORSICHTIG

Der Geschäftsausblick des im TecDax gelisteten Unternehmens stieß indes auf geteiltes Echo. Ein Händler konnte den Zielen wenig Positives abgewinnen. Er sieht den angestrebten Umsatzanstieg um mindestens 17 Prozent auf 395 bis 401 Millionen Euro lediglich im Rahmen der Erwartungen, während das geplante Gewinnplus vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von mehr als 13 Prozent auf 100 bis 103 Millionen Euro dahinter zurückgeblieben sei.

Es sollte aber nicht vergessen werden, dass der Ausblick auf konstanten Wechselkursen basiere, schrieb Analyst Knut Woller von der Baader Bank in einem Morgenkommentar. Der im Verhältnis zum US-Dollar mittlerweile schwächere Euro dürfte aber Rückenwind liefern. Zudem fielen die Unternehmensprognosen zum Jahresanfang tendenziell eher vorsichtiger aus. An den durchschnittlichen Gewinnerwartungen des Marktes dürfte sich daher kaum etwas ändern./mis/stw/fbr