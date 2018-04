AKTIE IM FOKUS: Navistar drehen ins Minus ab - VW ändert nichts an Beteiligung

Weitere Suchergebnisse zu "Navistar International":

NEW YORK (dpa-AFX) - Der zuletzt starke Lauf bei den Aktien des US-Nutzfahrzeugherstellers Navistar scheint am Mittwoch vorerst ein jähes Ende zu finden.



Nachdem sich die Titel früh der 43-Dollar-Marke näherten und so ihren höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreichten, drehten sie nach einer Mitteilung des deutschen Großaktionärs Volkswagen (VW) an die US-Börsenaufsicht SEC mit mehr als 2 Prozent ins Minus ab. Demnach plant die VW-Sparte Truck & Bus keine Änderung ihrer bislang 16,9-prozentigen Beteiligung.

In den vergangenen Tagen waren verstärkt Spekulationen über eine mögliche Komplettübernahme durch die Wolfsburger aufgekommen. Zuvor waren Aussagen eines Konzernvertreters auf einer Konferenz in München so interpretiert worden, das VW offen sei für solch einen Schritt. Sollte der Anteil auf 17 Prozent erhöht werden, wäre VW dazu gezwungen, den Navistar-Aktionären ein Übernahmeangebot zu machen./tih/he