AKTIE IM FOKUS: Munich Re nach Zahlen auf Kurs zu Mehrjahreshoch

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Munich Re haben am Donnerstag nach der Vorlage von Zahlen um 0,87 Prozent auf 198,00 Euro zugelegt.



Der Rückversicherer habe mit einer überraschend guten Ausstattung an Eigenmitteln (Solvency II Ratio) aufgewartet, schrieb Analyst Daniel Bischof von der Baader Bank in einer ersten Einschätzung. Positiv sei auch der Hinweis des Unternehmens auf eine deutliche Erholung des Marktes für Schaden/Unfall-Rückversicherung.

Mit den Kursgewinnen vom Donnerstag näherten sich die Papiere des Dax-Konzerns weiter dem Hoch vom April 2015 bei 206,50 Euro. Über dieser Marke winkt dann der höchste Stand seit Mitte 2002./mis/oca

----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------