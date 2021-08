AKTIE IM FOKUS: Munich Re nach Anschlusskäufen auf Hoch seit Anfang Mai

Weitere Suchergebnisse zu "Munich Re":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Papiere der Munich Re haben am Mittwoch ihren Vortagesgewinn ausgebaut.



In der Spitze ließen sie mit 244,30 Euro ihr Zwischenhoch von Mitte Juni hinter sich und erreichten ein Hoch seit Anfang Mai. Als bester Wert im Leitindex Dax gewannen sie am Nachmittag noch rund 1,7 Prozent auf 244,05 Euro.

Am Vortag hatten sie bereits mit einem Plus von fast eineinhalb Prozent auf die finalen Quartalszahlen reagiert und die für den längerfristigen Trend viel beachtete 200-Tage-Durchschnittslinie zurückerobert. Der Rückversicherer sieht sich trotz drohender hoher Schäden durch die Hochwasserkatastrophe in Europa auf Kurs zum Gewinnziel 2021./ajx/jha/