AKTIE IM FOKUS: Morphosys stabilsieren sich - Meilensteinzahlung für MOR202

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die zuletzt auf den tiefsten Stand seit November abgesackten Morphosys -Papiere haben am Mittwoch vorbörslich zugelegt: Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die Aktien des Antikörperspezialisten um bis zu 2,8 Prozent aufwärts.



Am Vorabend hatte das Unternehmen den Beginn der Forschungsphase II mit dem Antikörper MOR202 gegen wiederkehrenden oder therapieresistenten Knochenmarkkrebs (multiples Myelom) bekannt gegeben. Infolge der Behandlung des ersten Patienten in dieser Studie erhält MorphoSys eine Meilensteinzahlung in Höhe von 5 Millionen US-Dollar./ag/mis