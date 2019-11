AKTIE IM FOKUS: Morphosys mit plötzlichem Kurssprung dank Studienerfolg

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein Zwischenerfolg in einer Studie mit dem Mittel Tafasitamab hat am Montagnachmittag die Morphosys -Anleger euphorisiert.



Nach wenig bewegtem Verlauf sprangen die Papiere des Biotech-Unternehmens plötzlich um mehr als 11 Prozent nach oben und wurden so im MDax mit einem Schlag zum größten Gewinner unter den dort gelisteten mittelgroßen Werten. Eine kurzzeitige Annäherung an die Marke von 107 Euro bedeutete den höchsten Stand seit September.

Morphosys hatte mitgeteilt, dass der Wirkstoffkandidat in einer Studie, die bereits in der dritten Phase läuft, eine Interimsanalyse hinsichtlich der Wahrscheinlichkeit eines positiven Ausgangs der Studie erfolgreich bestanden habe. In der Studie wird eine Kombinationstherapie bei Patienten mit einer bestimmten Art von Lymphomen der Kombination mit dem Antikörper Rituximab gegenüber gestellt./tih/he