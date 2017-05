AKTIE IM FOKUS: Millionenzahlung treibt Manz-Aktie auf Hoch seit Februar 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Manz":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Manz sind am Dienstag um gut 7 Prozent auf das höchste Niveau seit Februar 2016 nach oben geschossen.



Dem lange defizitären Maschinenbauer ist die erste Zahlung in Höhe von 64,3 Millionen Euro aus einem Großauftrag zugeflossen. Dies bedeute den Startschuss für die Umsetzung des insgesamt 263 Millionen Euro schweren Vorhabens, so das Unternehmen.

Manz-Papiere liegen nun im laufenden Jahr mit 28 Prozent im Plus. Für die Aktionäre ist das momentan allerdings noch nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Denn noch vor zwei Jahren hatten die Papiere mehr als doppelt so viel gekostet, 2008 gar etwa das Fünffache./ag/fbr

----------------------- dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX -----------------------