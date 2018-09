AKTIE IM FOKUS: Metro ziehen an - Immobilie in Düsseldorf verkauft

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien der Metro AG sind am Donnerstag im frühen Handel merklich angesprungen.



Nach etwas schwächerem Start kletterten sie zuletzt im MDax um 1,74 Prozent auf 13,775 Euro und gehörten so zur Spitzengruppe im Index mittelgroßer Werte. Kurz nachdem die Papiere anzogen, kündigte der Handelskonzern den Verkauf eines Immobilienprojekts an.

Das Unternehmen hat die ehemalige Horten-Zentrale im Düsseldorfer Westen für rund 56 Millionen Euro an den Projektentwickler Pandion verkauft, damit dieser auf dem Gelände neuen Wohnraum schaffen kann.

Es handelt sich im Immobilienbereich nicht um den ersten Schritt: Erst vor wenigen Tagen hatte Metro den Verkauf eines Grundstücks in Polen samt eigens entwickelter Immobilie angekündigt. Im Juli schon hatte der Konzern außerdem mehrere Immobilien in Spanien versilbert./tih/tav

