AKTIE IM FOKUS: Metro leiden vor Aufspaltung unter Elektroniksparte

FRANKFURT (dpa-AFX) - Das enttäuschende Abschneiden im Elektronikgeschäft hat die Aktien von Metro am Mittwoch deutlich unter Druck gesetzt.



Nach moderat schwächerem Start rutschten sie zeitweise um mehr als 4 Prozent ins Minus ab. Zuletzt standen sie noch 2,5 Prozent tiefer bei 29,83 Euro. Kurz vor der Aufspaltung des Handelskonzerns taten sich die Börsianer eher schwer damit, das zweite Geschäftsquartal hinsichtlich fortgeführter und nicht fortgeführter Geschäftsbereiche auszuwerten.

Experten wie Thilo Kleibauer von Warburg Research oder Christian Bruns von Equinet sahen im Elektronikgeschäft den Schwachpunkt des Zwischenberichtes. Letztlich setzte sich die flaue Entwicklung in der Unterhaltungselektroniksparte, die künftig unter dem Firmennamen Ceconomy fortgeführt wird, in den Köpfen der Anleger denn auch negativ durch. Sie umfasst im Wesentlichen die beiden Ketten Media Markt und Saturn. Wegen Restrukturierungskosten und Investitionen fiel im Quartal ein operativer Verlust von 19 Millionen Euro an.

Im Sommer soll die Teilung in zwei unabhängige, börsennotierte Unternehmen über die Bühne gehen. Die Lebensmittel-Töchter Metro Cash & Carry und Real werden dann als neue Metro firmieren. Laut dem Equinet-Experten Bruns hat dieses Segment im abgelaufenen Quartal die Erwartungen übertroffen. In der aktuellen Quartalsbilanz wird es als nicht fortgeführtes Geschäft bezeichnet.