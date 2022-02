AKTIE IM FOKUS: Meta erstmals wieder im Plus - Ein Drittel Börsenwert vernichtet

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien der Facebook-Mutter Meta haben am Mittwoch erstmals seit ihrem Kurssturz am vergangenen Donnerstag wieder moderat zugelegt. Im Zuge der insgesamt wieder aufgehellten Börsenstimmung stiegen sie um 2,7 Prozent auf 226,20 US-Dollar. Anders als der Technologiesektor insgesamt war es für sie in den vergangenen vier Handelstagen nur bergab gegangen. Insgesamt büßten sie damit rund ein Drittel ein, sodass der Börsenwert inzwischen nur noch bei um die 600 Milliarden US-Dollar liegt.

In der vergangenen Woche hatte Meta die Anleger mit sinkenden Nutzerzahlen bei dem mit Abstand wichtigsten Umsatztreiber Facebook geschockt. Zahlreiche Analysten kappten daraufhin ihre Kursziele für die Meta-Aktien und verwiesen dabei auf Konkurrenzprobleme durch die Plattform Tiktok./ck/he