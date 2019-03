AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA holen Verluste auf - UBS: starke Umsätze

Weitere Suchergebnisse zu "Merck KGaA":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Verlusten von mehr als zwei Prozent haben die Aktien der Merck KGaA am Donnerstag die Einbußen wieder wettgemacht.



Zuletzt notierten die Papiere des Chemie- und Pharmakonzerns mit 93,44 Euro nahezu unverändert zum Vortagesschluss. Damit hielten sie sich in einem schwachen Gesamtmarkt stabil.

Analyst Michael Leuchten von der UBS sprach von guten Umsätzen in allen Geschäftssegmenten. Gut abgeschnitten habe Merck vor allem in der Sparte Performance Materials. Allerdings seien die operativen Gewinne (Ebitda) in den Sparten Gesundheit und Life Science etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies hätten die Performance Materials nicht gänzlich ausgleichen können./bek/mis