AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA bauen nach Empfehlung Outperformance aus

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien der Merck KGaA haben ihre zuletzt überdurchschnittliche Entwicklung im Dax am Montag nach einer Analystenempfehlung ausgebaut.



Mit plus 3,7 Prozent setzten sich die Papiere der Darmstädter an die Dax-Spitze.

Sie führen den deutschen Leitindex auch auf Sicht von vier Wochen an. Anders als der in dieser Zeit sehr schwache Dax legten sie neben den T-Aktien und den "alten" Linde-Aktien zu und spielten damit ihre Defensivqualitäten aus.

Analystin Rebekah Harper von der Investmentbank Credit Suisse traut den Papieren mit 98 Euro weitere 7 Prozent Potenzial zu. Merck sei der günstigste europäische Spezialpharma-Wert unter ihrer Beobachtung, so die Expertin. Kernargument für ihre positive Einschätzung ist die Führungsrolle im Life-Science-Bereich./ag/fba