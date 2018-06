AKTIE IM FOKUS: Merck & Co steigen nach Asco-Daten auf Hoch seit Januar

Weitere Suchergebnisse zu "Merck & Co":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Gute Studiendaten zu einer Immuntherapie gegen Lungenkrebs auf der Pharmakonferenz Asco in den USA am Wochenende habe die Aktien von Merck & Co am Montag auf den höchsten Stand seit Mitte Januar getrieben.



An der Spitze des Dow Jones Industrial legten die Papiere um 2,11 Prozent auf 61,84 US-Dollar zu.

Die Analysten der Credit Suisse sprachen von "sehr beeindruckenden" Ergebnisse der Studie zum Antikörper "Keytruda". Das Mittel dürfte das Wachstum antreiben und die Chancen bei diesem Antikörper seien in den Konsensschätzungen für den Pharmakonzern noch nicht enthalten./bek/jha/

