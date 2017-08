AKTIE IM FOKUS: Medigene springen gut 12 Prozent an - Fantasie vor US-Konferenz

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Medigene-Aktien sind am Donnerstag um gut 12 Prozent angesprungen.



Ein Börsianer verwies auf eine Meldung vom Vortag, mit der das Biotechunternehmen vor einer Immuntherapie-Branchenkonferenz in den USA Anfang September bei den Anlegern für Fantasie gesorgt habe. Medigene will dort die Vorzüge seiner Screening-Plattform demonstrieren, mit der für verschiedene Tumore nach jeweils passenden Immunantworten gesucht werden kann.

Dolores Schendel, Forschungs- und Entwicklungsvorstand von Medigene, nannte den jüngsten Übernahmevorstoß von Gilead Sciences in Richtung Kite Pharma als Beleg dafür, wie interessant Immuntherapien auch aus kommerzieller Hinsicht seien./ag/stb

