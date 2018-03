AKTIE IM FOKUS: Medigene schwenkt nach steiler Talfahrt auf Erholungkurs ein

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktie des Biotechnunternehmens Medigene hat am Dienstag nach heftigen Verlusten der vergangenen Tage zur Erholung angesetzt.



Am späteren Vormittag stieg sie im festen TecDax um 8,83 Prozent auf 14,17 Euro. Nach ihrem am 21. Februar erreichten Höchststand seit Oktober 2009 bei 19,42 Euro hatte die Aktie bis zum Vortag rund ein Drittel ihres Wertes eingebüßt.

Grund dafür waren nicht zuletzt die zur Zahlenvorlage gemachten Aussagen des Managements zum laufenden Jahr. Denn wegen längerer und kostenintensiver Vorbereitungen für eine wichtige Studie zur Krebsimmuntherapie (MDG-1011) hatte Medigene die Investoren am vergangenen Donnerstag auf höhere Verluste für 2018 vorbereitet.

"Nach den jüngsten Kursverlusten sind heute Schnäppchenjäger unterwegs", sagte Marktexperte Andreas Lipkow von der Comdirect Bank. Wer sich vom Zahlenschock am Donnerstag erholt habe und sich dann von den tags darauf publizierten Insiderkäufen habe inspirieren lassen, greife nun zu. "Biotechnologie- und Pharmawerte sind bei Investoren gern gesehen, denn sie gelten sozusagen als Salz in der Börsensuppe."

Händler Sven Kleinhans beurteilte die Aktie aus Sicht der Charttechniker: "Medigene ist zwischen Mitte Februar und Mitte März hoch geflogen. Dann wurde die Aktie, vor allem nach dem enttäuschenden Ausblick des Unternehmens, abverkauft, um Gewinne zu sichern. Dabei hat dann die 200-Tage-Linie gestern den Fall gebremst und nun wird das Papier von Investoren wieder fleißig eingesammelt." Abzulesen sei das auch in den beachtlichen Umsätzen der vergangenen zwei Tage./ck/ajx/jha/