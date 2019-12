AKTIE IM FOKUS: Medigene im freien Fall wegen Rückschlag mit Impfstoff

Weitere Suchergebnisse zu "Medigene":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Medigene befinden sich seit der Wochenmitte im freien Fall.



Der Kurssturz um 18 Prozent am Vortag ging am Donnerstag mit einem erneuten Minus von 8 Prozent weiter. Unter der 5-Euro-Marke stehen die Papiere des einst im TecDax gelisteten Biotech-Unternehmens neuerdings auf einem Tief seit Anfang 2015. Dabei hinterlassen enttäuschende Zwischenergebnisse einer klinischen Studie mit einem Leukämie-Impfstoff ihre Spuren.

Die Experten von Independent Research nahmen die Studiendaten am Donnerstag zum Anlass, um die bisher neutral beurteilten Papiere zum Verkauf zu empfehlen. Laut Analyst Tobias Gottschalt deuten die am Dienstag nachbörslich veröffentlichten Interimsdaten "auf ein nicht-signifikante Wirkung" des Impfstoffs hin. Dies sei vor allem deshalb ein negativer Punkt, weil es sich um das am weitesten fortgeschritte Entwicklungsprojekt in der Pipeline von Medigene handele. Er sprach von erhöhten Unsicherheiten für das Unternehmen - und kappte das Kursziel deutlich von 6,10 auf nur noch 3,40 Euro./tih/mis