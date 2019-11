AKTIE IM FOKUS: Lufthansa trotz Streiks auf Hoch seit Juni - Nachholbedarf

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ungeachtet der drohenden Streiks an den beiden Folgetagen sind die Aktien der Lufthansa am Mittwoch auf ein Hoch seit Juni gestiegen.



In der Spitze wurden sie am Vormittag zu 16,345 Euro gehandelt, zuletzt wurden dann 16,25 Euro gezahlt. Mit einem Aufschlag von 1,75 Prozent gehörte die Aktie zur Spitzengruppe im Dax .

Händler machen bei den Aktien etwas Aufholbedarf aus, da sie im bisherigen Jahresverlauf der größte unter lediglich zwei Dax-Verlierern sind. Vor allem in den Sommermonaten hatten sie deutlich Federn gelassen, unter anderem wegen einer im Juni ausgesprochenen Gewinnwarnung. Seit dem August-Tief unter 13 Euro berappeln sie sich Stück für Stück.

Streikwellen seien für Anleger eher bei längerer Dauer ein Thema, hieß es am Mittwoch von Händlerseite. Wegen des angekündigten 48-Stunden-Streiks der Flugbegleiter sollen am Donnerstag und Freitag insgesamt 1300 Flüge ausfallen. Am Markt wird derweil auch bereits auf die am Donnerstag erwarteten Quartalszahlen geschielt./tih/jha/

