AKTIE IM FOKUS: Lufthansa setzen Bodenbildung fort - Dax-Spitze

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Erholungsrally der Lufthansa-Aktie hat am Donnerstag nochmals Fahrt aufgenommen.



Am siebten Gewinntag in Folge und Bruch des Widerstands von 15 Euro erklommen die Papiere der Kranich-Linie mit 3,2 Prozent Kursplus auf 15,81 Euro die Dax-Spitze. Bei 16 Euro beginnt die Kurslücke, die durch den Einbruch nach der Gewinnwarnung Mitte Juni aufgerissen wurde.

Börsianer sprachen von einem positiven Kommentar der Analysten von Kepler Cheuvreux, der die Aktie weiter antreibe. Sie werteten die jüngsten Branchennachrichten positiv und glaubten weiter fest an die Jahresziele der Lufthansa, hieß es./ag/mis