AKTIE IM FOKUS: Lufthansa profitieren von Optimismus für die Sommer-Saison

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Lufthansa haben am Montag mit plus 2,4 Prozent auf 23,98 Euro zu den besten Dax-Werten gehörten.



Sie sind damit zurück an der jüngst gebrochenen Chartunterstützung im Bereich von 24 Euro.

Den Papieren der Fluglinie hilft der Optimismus des Lufthansa-Chefs Carsten Spohr für die Sommer-Saison. Er geht davon aus, dass die zuletzt unter Druck stehenden Durchschnittserlöse wieder steigen und erwartet eine Rekordauslastung der Flugzeuge.

Spohr habe sich am Rande der Generalversammlung des Branchenverbands IATA in Sydney etwas positiver geäußert als zuletzt, erklärte Commerzbank-Analyst Malte Schulz. Er sieht sich in seiner Einschätzung bestätigt, dass der operative Gewinn 2018 das Vorjahresniveau von knapp unter 3 Milliarden Euro vermutlich übertreffen wird. Das aktuelle Konzernziel sehe hingegen noch einen leichten Rückgang vor./ag/tav

